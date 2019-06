Robert Pires, ex bandiera dell'Arsenal, ha voluto mandare un messaggio a Paul Pogba, in uscita dal Manchester United nella prossima estate di mercato. Secondo il parere dell'ex centrocampista della Nazionale francese, Pogba dovrebbe "dimostrare la sua fedeltà" ai Red Devils, dopo che per lui hanno speso 89 milioni di sterline, ovvero 105 milioni di euro, nell'estate del 2016 per strapparlo alla Juventus. L'ex bianconero dovrebbe "ripagare la loro fiducia e restare a Manchester". Il piano di Pogba, però, sembra essere ben diverso e potrebbe prevedere proprio un clamoroso ritorno a Torino.