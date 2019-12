Paul Pogba vorrebbe lasciare il Manchester United e la Juve è lì, in prima fila, pronta a riportarlo a Torino. Sul francese c'è anche il Real Madrid, ma il Manchester United non sembra intenzionato a far partire il centrocampista secondo quanto riportato dal Daily Mail. Pogba ha avuto una prima parte di stagione difficile nella quale ha saltato molte partite per infortunio.