Se c’è una certezza, dopo il mancato riscatto del Bayern Monaco, è che James Rodriguez non rimarrà neanche al Real Madrid. Jorge Mendes ha già sondato diversi club (tra cui Juventus e Napoli) per il proprio assistito e i Blancos sono intenzionati a venderlo al miglior offerente. Tra le soluzioni potrebbe esserci però quella di inserirlo come contropartita tecnica per arrivare a Paul Pogba. Secondo quanto riporta Don Balón, James è un profilo gradito dalle parti di Old Trafford e Florentino Pérez lo ha identificato come possibile jolly per abbattere il prezzo altissimo (oltre 130 milioni di euro) del centrocampista francese, corteggiato anche dalla Juve.