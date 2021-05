Con l'addio di Paratici è chiaro che il discorso calciomercato passerà nelle mani di Federico Cherubini, assistito dai fedeli Giovanni Manna e Matteo Tognozzi. Bisognerà capire se, in questo, Massimiliano Allegri avrà un ruolo più decisionale. In ogni caso, uno dei compiti della nuova squadra di mercato sarà quello di completare il reparto d'attacco. Le incognite sono ancora diverse: c'è in ballo il riscatto o rinnovo del prestito di Morata, già conosciuto e apprezzato dal tecnico livornese e, soprattutto, c'è la posizione di Cristiano Ronaldo, ancora in bilico. MALEN - Secondo quanto riporta Tuttosport, tra i profili valutati per l'attacco bianconero ci sarebbe anche quello di ​Donyell Malen, 22 anni di proprietà del PSV e già seguito dagli scout della Juventus da almeno 2 anni. In questa stagione, ha segnato 27 gol e fornito 10 assist in 45 presenze. Numeri che lo proiettano su palcoscenici più prestigiosi del campionato olandese. E sulla voglia di emergere potrebbe puntare la Juve, anche per abbassare il prezzo del cartellino e le richieste del PSV. L'altra leva è l'onnipresente procuratore Mino Raiola, che cura gli interessi di Malen, con cui i dirigenti della Juve si siederanno al tavolo delle trattative, per parlare proprio di Malen, e non solo...