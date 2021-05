10









Gli abbracci, i saluti. La corsa verso il pubblico: La Juventus festeggia la Coppa Italia e lo fa con l'abbraccio della sua gente, dei pochi presenti a Reggio Emilia, in attesa di tornare a ripopolare anche l'Allianz Stadium.



Un pizzico di normalità e non è un caso che la normalità abbia riportato la Juventus a vincere. Qui le FOTO e i VIDEO della grande festa bianconera. Da Reggio Emilia, la Juve rientrerà per centrare la qualificazione in Champions League. Ma ci penseranno tutti da domani...