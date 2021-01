Sergio Ramos tratta il rinnovo con il Real Madrid. Dopo un periodo di distanza, le parti, come scrivono in Spagna, hanno iniziato a riparlarsi, riavviando i contatti e facendo tornare ottimismo per la permanenza del capitano, accostato a Juve e Psg. I bianconeri si erano già defilati qualche settimana fa, troppi i milioni di ingaggio chiesti dallo spagnolo, mentre i francesi sono ancora in corsa.