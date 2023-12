Adrienha già saltato la partita contro il Genoa, ma per il Frosinone, la Juventus e il suo allenatore stanno valutando alternative più efficaci rispetto a un Fabionon al massimo della forma. Tra le opzioni ci sono Hans Nicolussi Caviglia e Samuel Iling-junior, entrambi considerati validi candidati, così come Andrea Cambiaso, che è stato testato più volte come mezzala. Tuttavia, l'idea che sta prendendo piede nella mente diporta al giovane turco del 2005, Kenan. L'obiettivo è posizionarlo in modo fluttuante tra il centrocampo e la zona trequarti. Questa prospettiva, come riporta La Stampa, sta guadagnando consenso nelle valutazioni tattiche della squadra.