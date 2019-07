Ogni tanto, ci si può accontentare del terzo posto. Soprattutto, se il risultato non riguarda il campo, ma la finanza. In Europa, infatti, solo Ajax e Benfica hanno fatto meglio, in borsa, della Juventus. Lo studio della Figc "ReportCalcio", come si legge su Tuttosport, ha analizzato i dati borsistici delle società europee quotate sul mercato delle azioni: in Italia, nessuno come la Juve. Il rapporto, fatto in collaborazione con Arel e PwC, è stato presentato oggi nella sala Koch del Senato, a Roma. Le azioni bianconere, nel periodo preso ad esame, hanno fatto registrare un +38,9%. Come detto, solo due club hanno fatto meglio in Europa, con l'Ajax capolista (+45,4%) ed il Benfica appena dietro (+43,9).