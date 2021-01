Come sta Alex Sandro? Al momento, non si hanno ancora notizie positive sull'esterno brasiliano. E' stato il primo ad essersi contagiato, ormai lo scorso 4 gennaio. Quasi 20 giorni dopo, Alex risulta ancora positivo e in isolamento. La Juventus chiaramente continua a monitorare la situazione e aspetta di riaverlo quanto prima: con il ritorno di Cuadrado e la 'promozione' definitiva di Frabotta, oltre alla duttilità di Danilo, Pirlo è riuscito a sopperire all'assenza dell'ex Porto. Ma lo aspetta. Più che a braccia aperte. DAL MILAN IN POI - Sandro è stato assente sin dalla sfida vinta a San Siro contro il Milan e ovviamente sono incerti i tempi di recupero: come in ogni caso covid, a decidere è proprio il virus. Il motivo che potrebbe stare alla base di una positività prolungata starebbe però nella sua 'sintomaticità'. Differentemente da Cuadrado e De Ligt, il brasiliano ha infatti accusato lievi sintomi al momento della positività. E come mostrato anche nel caso Dybala, questo allunga i tempi di recupero...