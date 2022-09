Dal sito ufficiale dellaNel mese di settembre il premio di MVP of the Month powered by FIFA23 se lo aggiudica Perin che domenica sera, all'Allianz Stadium, in occasione del match contro il Bologna ritirerà il premio pochi minuti prima del fischio d'inizio.Mattia, come successo a Vlahović nel mese di agosto, è stato "eletto" vincitore per il mese di settembre dai tifosi bianconeri che l'hanno votato su juventus.com dopo ogni gara disputata.Tante belle parate per il nostro numero 36, ma anche estremamente efficaci. Parate che gli hanno permesso di ottenere questo riconoscimento.E come detto, domenica 2 ottobre, ci sarà la possibilità di applaudirlo ancora una volta proprio nel momento in cui riceverà il premio di MVP of the Month powered by FIFA23.