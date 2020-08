Juventus e Inter tengono banco sulle prime pagine del Corriere dello Sport e della Gazzetta dello Sport. Le aperture sono sul colloquio tanto atteso tra Antonio Conte e il presidente interista Steven Zhang, che il Corriere definisce "Come una finale" per l'allenatore: "Zhang cerca il dialogo, il tecnico valuta se ricomporre". E la Gazzetta parla di "Verdetto". I riferimenti ai bianconeri invece riguardano soprattutto il raduno con cui è iniziata alla Continassa la nuova stagione: "La Juve di Pirlo in campo con CR7", si legge sul Corriere. La Gazzetta espande il concetto: "Il patto Pirlo-Ronaldo: primo incontro e colloquio tra i due, ed è già intesa" per poi aggiungere un riferimento a Higuain: "Verso la risoluzione del contratto".