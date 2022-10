Salite. Discese. Poi salite, poi discese. In loop. Ripetere. Con ritmo quasi sostenuto.. Ecco, ma cosa c'è? C'è la speranza di salvare la stagione. O almeno la seconda parte, quando la Juventus virtuale potrà essere finalmente realtà.Sì, lo sappiamo: Chiesa e Pogba risolverebbero problemi. Lo farebbe pure Di Maria, se solo ci fosse.Ha solo una grossa paura delle scorie. Ieri Allegri l'ha ribadito in conferenza stampa: non bisogna fermare il ritmo riacquisito in campionato, non deve - la Juve - vivere una nuova salita per poi sperare nell'ennesima discesa. Il calendario dice Lecce. Poi Psg, quindi Inter. Tre partite che potrebbero riconsegnare una versione diversa del gruppo: se cadere fa parte del percorso, rialzarsi è sintomo di una squadra in salute a prescindere dalle sbandate del Da Luz.Tre partite anche per salvare la stagione, per iscriversi con più forza nel: un vento di fortuna, un crollo degli avversari, un paio di giocatori determinanti. Ogni necessità, per Allegri, non si è mai trasformata in virtù. E la tempesta è stata lunga, a tratti 'perfetta': in attesa anche di capire le condizioni di Vlahovic, il diktat è andare avanti, nonostante tutto, a prescindere da una delusione dai contorni drammatici, per il gruppo, per l'ambizione, per la frustrazione di 15 mesi al di sotto di aspettative e possibilità. L'umore è come la stagione: salite e discese, discese e salite. Sembra i vicoli di Lisbona, e forse non è un caso: ogni angolo ha un suo scorcio, ogni bivio una sua direzione precisa. Servirebbe una bussola, o comunque dei punti di riferimento.E cosa succede, adesso? Il punto più basso è stato toccato certamente col, non a caso anche Andreaha sentito l'esigenza di parlare dopo mesi passati a vederlo solo a bordocampo.è stata una sua, e questa scelta oggi è piùche mai; anche la decisione di prolungare il rapporto con- spalmando l'ingaggio - non trova un consenso generale, tutt'altro. Nel cantiere riaperto a Lisbona, sono nuovamente emerse tutte le difficoltà, tutte le mancanze. Un Cuadrado agli sgoccioli, un Gatti inadeguato, un centrocampo sofferente (e stavolta senza Rabiot) e il momento di Kean spacciato per magico. Sopravvalutati, tutti. E tutti, ancora una volta, sul banco degli imputati.