E' il vero sogno della Juventus per la difesa, ma su Kalidou Koulibaly si stanno muovendo diversi top club europei. Secondo Il Mattino, in fila per il difensore senegalese del Napoli c'è anche il Liverpool. I Reds sono alla ricerca di un centrale di livello internazionale da affiancare a Van Dijk: nessuna offerta ufficiale per il momento, ma il suo agente Fali Ramadani sarebbe stato già informato dell’interesse proveniente dalla Premier League. La risposta è arrivata forte e chiara alle orecchie di Klopp: l’affare non è impossibile, seppur molto difficile. Le cifre? Si parla di 120 milioni di euro e tutti cash.