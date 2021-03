Prima Marchisio, poi arrivò Barzagli e adesso Giorgio Chiellini. Di certo è un amore tormentato, quello tra la Juve e la Nazionale, quantomeno in questi ultimi cinque anni. Di ieri lo spavento sul capitano juventino: sembrava fosse arrivato un infortunio, e invece - dopo una giornata di terapie precauzionali - Chiellini ha deciso in comune accordo con Mancini di saltare le trasferte di Bulgaria e Lituania e di tornare a Torino, per lavorare e farsi trovare pronto per la Juventus.



IL CASO - Ecco, ciò non è bastato a smontare il caso: se prima erano gli juventini ad essere delusi e amareggiati per quanto accaduto al difensore, adesso sono i tifosi delle altre squadre a scaldare i social. "Perché è proprio Chiellini ad avere questo trattamento di favore?", il tenore dei commenti. In realtà, è già capitato anche in passato, tra infortuni e permessi, con l'azzurro di Coverciano al centro delle tematiche in casa Juve. Li ricordate? Scorrete nella gallery dedicata...