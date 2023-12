Che poi, a dirla tutta, è sempre stata lì, che brillava, anche se oscurata da qualche nuvola e magari non visibile a tutti. Non visibile a chi non l’ha seguito in Under 19 l’anno scorso, non visibile perché fin qui di spazio ne aveva avuto ben poco. Manon ha avuto altro che parole di lode per lui, oggi gli ha dato fiducia e lui l’ha ripagato ampiamento.Un destino che sembrava già scritto. Già scritto fin quando da bambino vestiva con indumenti griffati Juventus insieme al padre e in cameretta osservava le giocate di uno dei suoi idoli, Alessandro. E il gol contro il Frosinone rimanda un po’ a quel mondo lì, di chi con la tecnica slalomeggia e con la cattiveria non spreca le occasioni.È rimasto impressionato anche Allegri: “”, ha detto al suo staff in panchina.Un predestinato, c’è poco da aggiungere.