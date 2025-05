Juve e Napoli tornano a disturbarsi sul mercato: i due obiettivi in comune

Getty Images

Ilprepara un mercato estivo all’altezza della prossima partecipazione alla Champions League. L’obiettivo è chiaro: costruire una rosa competitiva che possa tornare protagonista anche in Europa. Il sognoprende sempre più corpo, ma non sarà l’unico colpo in arrivo. Giovanni Manna, direttore sportivo azzurro, ha già mosso passi importanti su più fronti.Il primo affondo concreto riguarda Miguel Gutierrez Ortega, terzino sinistro classe 2001 del Girona. Ex prodotto della cantera del Real Madrid, Gutierrez è da mesi nel mirino del Napoli, che ha accelerato per anticipare la concorrenza della Juventus. I contatti sono ormai avanzati e la fumata bianca potrebbe arrivare a breve: un investimento di prospettiva per rinforzare la corsia mancina.

Ma il vero colpo in attacco potrebbe arrivare dal nord Europa. Il Napoli è fortemente interessato a Jonathandel Lille, ma la concorrenza è ampia e i costi elevati. Parallelamente, si intensificano i contatti con l’entourage di Darwin, in uscita dal Liverpool. L’attaccante uruguaiano ha già deciso di lasciare Anfield e vede di buon occhio il progetto Napoli, affascinato anche dal calore del tifo partenopeo. Tuttavia, le offerte provenienti dall’Arabia Saudita rappresentano un ostacolo non indifferente.