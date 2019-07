Mauro Icardi sembra non aver sciolto i dubbi riguardanti il suo futuro. L'attaccante argentino è ai margini del progetto tecnico dell'Inter per scelta della società. Tuttavia, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore non avrebbe intenzione di lasciare i nerazzurri. Il vero problema riguarda il contratto che lo lega al club milanese. Icardi potrebbe liberarsi a parametro zero nel 2021. Tre anni di stop sarebbero però un fardello importante che getterebbe più di un'ombra sulla reale competitività dell'argentino. Juventus e Napoli restano sullo sfondo, pronte a farsi avanti per piazzare un grande colpo in attacco.