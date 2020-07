Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli sembra aver aperto alla possibilità di uno scambio con la Juventus con Arek Milik protagonista. De Laurentiis ha fatto un passo indietro dopo la richiesta di 40 milioni cash senza scambi, e sta pensando di chiedere Federico Bernardeschi come contropartita per Milik, che ha il contratto in scadenza nel 2021. Il Napoli però gioca su più tavoli, perché sta individuando un possibile giocatore da chiedere a tutti i club interessati al polacco: con il Tottenham, per esempio, eventualmente vorrebbe aprire un discorso relativo a Lucas Moura.