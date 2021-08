. Aveva 77 anni ed è stato una colonna della Juventus ed ex direttore sportivo oltre che team manager bianconero. Era soprannominato "Morgan" per la sua abilità "piratesca" di sottrarre il pallone agli avversari e giocava nel ruolo di stopper. Alla Juventus per 11 anni, fino al 1980, ha vinto 5 scudetti, 1 coppa Italia e 1 coppa Uefa. 372 presenze totali.