Il mondo del calcio è in lutto, la Juventus è in lutto. Nella notte è morto Giampiero Boniperti, leggenda assoluta del club bianconero da giocatore e da Presidente, era anche il presidente onorario del club da dopo Calciopoli. Aveva 92 anni e il prossimo 4 luglio ne avrebbe compiuto 93. Se ne è andato nella notte a Torino a causa di un'insufficienza cardiaca. La notizia è stata comunicata dalla famiglia, nei prossimi giorni i funerali, che si svolgeranno in forma privata.



Una vita alla Juve: 444 presenze e 179 gol con la maglia bianconera, ma soprattutto cinque scudetti tra il 1950 e il 1961 e due Coppe Italia. E' arrivato alla Juve a 17 anni da giocatore, è stato Presidente dal 1971 al 1990 e amministratore delegato dal 1991 al 1994. Dal 2006 era presidente onorario e il suo "Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta" è il marchio della Juve, il DNA stampato ovunque, nelle menti bianconere e anche sulle divise.