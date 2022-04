Stanno per scendere in campo Juventus ed Inter sul prato dell'Allianz Stadium, pronte entrambi a darsi battaglia in quella che probabilmente sarà l'ultima spiaggia per entrambe se vogliono ancora continuare a credere nello scudetto. Nel pomeriggio infatti, il Napoli di Luciano Spalletti ha espugnato il campo dell'Atalanta, in attesa di conoscere il risultato del Milan di domani. I bianconeri si presentano con il tridente composto da Dybala, Vlahovic e Morata. Proprio quest'ultimo, è stato premiato come MVP del mese di marzo, in cui ha siglato 3 gol che hanno contribuito alla risalita in classifica della Vecchia Signora.