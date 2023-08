Che fine ha fatto Areknelle gerarchie di Allegri? Si parla tanto di, si continuerà a farlo di Moise. Nel mezzo c'è però l'attaccante polacco, appena riscattato dal Marsiglia e in attesa di capire il potenziale minutaggio in un'annata senza coppe. Ecco, andando dritto al punto: se Dusan dovesse restare e star bene, il titolare è lui. E dopo di lui c'è Kean, nelle gerarchie di Allegri.Per questo motivo, quando il casting centravanti era ancora in voga, la Juventus ha pensato a tutto. Pure alla cessione dell'ex centravanti del Napoli, che ha ritrovato Giuntoli, con il quale ha un super rapporto. Dovrebbe metterlo al riparo da situazioni indesiderate, a quanto pare. Arek voleva fortemente la Juve e ha chiuso la porta - anche su consiglio di Allegri - alle prime proposte arrivate mentre i bianconeri mettevano insieme la cifra del riscatto. La Roma, su tutte. Roma che l'aveva quasi preso nel 2020. Roma che ha bisogno di un attaccante. E Milik potrebbe proprio essere perfetto per Mourinho. Davanti a 15 milioni, la Juventus potrebbe pensarci...