Juventus e Milan sono tra le squadre che in queste prime 10 giornate hanno ricevuto più cartellini gialli anche se a differenza dei bianconeri, la squadra di Pioli ha subito anche tre cartellini rossi mentre la Juve zero. In questa classifica, l'Inter è ultima per ammonizioni ricevute. I nerazzurri, scrive Tuttosport, lavorano da ben tre anni con Giorgio Schenone, ex assistente che analizza i video degli arbitri e supporta il resto dello staff e i calciatori. In uno sport sempre più votato alla cura dei dettagli, anche questo fa la differenza.