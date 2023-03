Non solo la Juventus, per quanto riguarda il futuro di Alvaro Morata circolano voci anche sul Milan. Ne parla calciomercato.com che però analizza i possibili ostacoli per un'operazione di questo tipo ed in particolare ne individua tre. Il primo riguarda l'ingaggio dello spagnolo, che all'Atletico prende 9 milioni di euro. C'è poi il discorso dell'età, con Morata che il prossimo anno avrà 31 anni e quindi è difficilmente rivendibile e infine, soprattutto in casa Milan, ci sono dubbi sulle capacità realizzative di Alvaro.