Oggi la Juventus ha la forza di avere l'accordo con Kaio Jorge, che ha detto sì all'importante offerta contrattuale del club bianconero. Tuttavia il Milan lo tratta da tanto tempo e aveva avuto l'ok del Santos. Quindi la corsa è ancora aperta.

Questo, in sintesi, quanto affermato da Sky Sport a proposito della situazione di mercato relativa al giovane attaccante brasiliano, che può venire via per circa 10 milioni di euro pur di non partire a parametro zero a fine 2021. Un duello sempre più appassionante tra due big storiche di Serie A.