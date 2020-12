Come racconta La Gazzetta dello Sport, tra Juve e Milan c'è una gestione diversa delle riserve. Sui singoli, tra le due squadre, di fatto non ci sono dubbi: nessuno ha Ronaldo, oppure De Ligt, ancor meno uno come Dybala. Poi Morata e giocatori come Chiesa. Però... però il gruppo conta più dei nomi, e in questo la squadra di Pioli sta dando risposte e dimostrazioni continue. Scrive il quotidiano: "Il Milan, nell’emergenza, ha giocato con Kalulu e Krunic, la Juventus due sere fa non ha usato Rabiot, Arthur, Dybala, Chiellini e Buffon. C’è differenza".