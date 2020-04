La Juventus lavora per prendere un top player in mezzo al campo. Pogba ma non solo nel mirino, perché i bianconeri stanno seguendo da tempo Milinkovic Savic. Sul centrocampista della Lazio c'è anche l'Inter di Marotta che vuole aggiungere centimetri al centrocampo nerazzurro. Occhio alle sirene dalla Premier League, però, perché secondo il Sunday Star il Manchester United avrebbe messo gli occhi sul giocatore serbo per sostituire l'eventuale partenza di Paul Pogba sul quale c'è proprio la Juve. Per Milinkovic, che ha un contratto fino al 2024, Lotito fa una richiesta di 100 milioni di euro.