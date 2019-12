Nel mercato che verrà, la Juventus non dovrà sfidare solo l'Inter per provare a portare in bianconeri gli obiettivi messi nel mirino. Alcuni giocatori che piacciono a Paratici, infatti, sono anche sotto i riflettori del Manchester United: secondo il Mirror, i Red Devils sono sulle tracce di Haaland e Sancho, due giocatori in orbita Juve.