Il mese di agosto ha portato la rosa dellaa un punto di completa formazione. Tuttavia, il commento poco convincente didi qualche giorno fa evidenzia che, nonostante la qualità dell'organico, c'è spazio per ulteriori aggiustamenti. I numeri stessi sottolineano la necessità di ulteriori cessioni prima dell'inizio della stagione. Inoltre, con le cessioni che hanno fruttato al club bianconero circa 54 milioni di euro, si è allentata notevolmente la pressione sul bilancio, che altrimenti avrebbe potuto essere problematico.Ecco: come ricorda Tuttosport, l'ultima fase del mercato potrebbe ancora riservare sorprese. Le opportunità, anche le più inaspettate, possono emergere negli ultimi istanti. La società non può permettersi di rifiutare offerte irrinunciabili, in quanto la sua posizione non è così solida da permetterlo.