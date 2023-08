Continuano senza sosta i dialoghi tra Juve e Chelsea per arrivare alla fumata bianca nello scambio Lukaku-Vlahovic. Secondo le ultime informazioni del Corriere dello Sport, il club londinese ha alzato la propria offerta passando da un conguaglio economico di 20 a 28 milioni. Ancora basso per i bianconeri ma la quadra può essere raggiunta a 35 milioni. Trattativa che avanza passo dopo passo, sono i giorni decisivi per vedere il belga a Torino.