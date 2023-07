Il nome di Gianluca Frabotta è tornato a far discutere in casa Juve, soprattutto in queste ultime ore. Il terzino è, infatti finito nel mirino della nuova Sampdoria di Andrea Pirlo, ma stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, anche il Palermo starebbe spingendo verso questa direzione. Sono attesi nuovi sviluppi nei prossimi giorni.