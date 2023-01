Non cessano i rumors di mercato che vorrebbero l'attaccante della Juve Dusan Vlahovic lontano dalla Mole. Sul serbo infatti c'è il forte interesse dell'Arsenal da diverso tempo e i Gunners non sembrano essersi rassegnati all'idea di continuare a scommettere su di lui. In queste ore però sarebbe subentrata anche la concorrenza di un altro club londinese, perchè stando a quanto riportato da Calciomercato.com, anche il Cheslea sarebbe sulle tracce dell'ex viola.