La lotta per Joao Felix si intensifica. Finora il talento portoghese del Benfica è stato corteggiato dalla Juventus, consigliata da Cristiano Ronaldo, e dai due Manchester, con lo United apparso in vantaggio sul City. Tuttavia, dalla Spagna, emerge una nuova minaccia. L’Atletico Madrid, infatti, sta lavorando duramente per puntellare l’attacco di Diego Simeone, rimasto orfano di Antoine Griezmann. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, i Colchoneros sembrerebbero pronti a sferrare un colpo importante alle avversarie in lizza per Joao Felix, anche se prima servirà sfoltire la rosa, valutando bene quali cessioni fare. Insomma, la Juventus non perde di vista l’obiettivo, ma la concorrenza si fa sempre più agguerrita.