Il nome di Alvaro Morata è destinato ad infiammare il mercato del calcio italiano, forse con lo stesso appeal di Romelu Lukaku. E' noto da tempo l'interesse di Roma e Milan per l'attaccante spagnolo, sul quale è vivo anche l'interesse della Juve. In queste ultime ore però, stando a quanto riportato da Calciomercato.com, anche l'Inter sarebbe entrata in scena.