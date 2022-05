In casa Juve continuano i lavori di riparazione sul mercato, con la speranza di consegnare a mister Allegri la rosa a completa disposizione per l’inizio del nuovo anno. Con i nomi di Pogba e Di Maria che sembrano essere in dirittura di arrivo, i dirigenti della Continassa stanno iniziando a muoversi anche su altri fronti. Uno dei nomi messi da tempo nel mirino è quello del centrocampista della Roma Bryan Cristante che, deve ancora capire quali saranno le sorti del suo destino. Stando a quanto riportato dal Messaggero però, sull’ex atalantino non ci sono soltanto i bianconeri, ma anche gli spagnoli del Siviglia e soprattutto il Milan di Pioli.