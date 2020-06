Lo Stadium come un bunker. La Juventus ha subito un solo gol in casa dall'inizio del 2020, nessuna squadra ha fatto meglio tra quelle dei cinque campionati principali in Europa. Solo il Lione, prossimo avversario dei bianconeri in Champions League, ha ottenuto lo stesso primato della squadra di Sarri. Se Wojcech Szczesny ha chiuso la porta a doppia mandata, il merito è anche della crescita di Matthijs De Ligt, che dopo un periodo di rodaggio e qualche critica di troppo è diventato un punto fermo della Juve, per il presente e per il futuro.