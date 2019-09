Secondo quanto rimbalzano i media turchi, Juventus e Lazio sono pronte al duello di mercato per l'attaccante albanese - naturalizzato kosovaro - ​Vedat Muriqi. La punta del '94, attualmente, gioca per il Fenerbache e ha già segnato tre gol nelle prime cinque apparizioni in Super League turca. Sul giocatore ci sono altre sirene italiane, come quelle di Napoli e Fiorentina, ma anche il Tottenham.