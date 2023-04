. Una data comunque c'è, ed è quella di giovedì 13 aprile: Paulpotrebbe finalmente tornare tra i convocati della, che all'Allianz Stadium affronterà lonell'andata dei quarti di finale di. Questo quanto trapela dalla Continassa, stando a Sky Sport. Con il Polpo, però, sempre meglio andarci cauti: già troppe le volte in cui i tifosi hanno esultato per il suo possibile rientro per poi essere disillusi alla vista dei giocatori effettivamente a disposizione di Massimiliano- Quella di giovedì, ad ogni modo, sarà una partita decisiva per la Juve, che in casa ha la possibilità di ipotecare il passaggio alla semifinale di Europa League, evitando il rischio di dover fare gli straordinari in Portogallo. Ritrovare Pogba proprio ora, quindi, sarebbe un'ottima notizia per il tecnico bianconero, che, a partire da colui che si pensava avrebbe fatto la differenza già mesi fa. Meglio tardi che mai, si dirà forse tra qualche giorno. Dita incrociate.