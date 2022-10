Come racconta Gazzetta, ogni attaccante ha la propria stagione e Dusansembra avere un debole per l’autunno. Un anno fa, quando ancora vestiva la maglia della Fiorentina, cambiò marcia tra fine ottobre e novembre segnando la bellezza di 8 gol in 7 partite, con tanto di tripletta allo Spezia. A cavallo tra i due mesi il bomber serbo esplose in tutta la sua potenza e con una continuità rara per un ragazzo del 2000. Non solo tante reti, ma anche spalmate in quasi tutte le partite disputate.