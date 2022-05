Come racconta il Corriere dello Sport, la Juve continua il pressing su Pogba per farne il primo colpo della rifondazione di una squadra che dovrà necessariamente tornare a vincere in fretta. La clessidra scorre e questa potrebbe essere davvero la settimana buona per portare l’affare al traguardo. Se lo augurano alla Continassa e se lo augurano i tifosi bianconeri, pronti a riabbracciare il francese sei anni dopo l’addio in direzione Manchester United.