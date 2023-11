Lanon solo sta esplorando nuovi nomi per il mercato di gennaio, ma sta anche concentrando sforzi significativi sul fronte dei. Come già anticipato in precedenza, il club bianconero è in procinto di completare le trattative per i rinnovi contrattuali di due importanti giocatori: Manuele NicolòSi prevede che Locatelli, arrivato nell'estate del 2021 dal Sassuolo, firmi il suo rinnovo contrattuale con la Juventus, legandosi al club fino al 2028. Allo stesso modo,, rientrato nell'estate del 2022 dalla Cremonese, è previsto che firmi un nuovo contratto fino al, con la firma attesa per. Entrambi i giocatori attualmente hanno contratti in scadenza a giugno 2026, e l'estensione contrattuale di due anni testimonia l'impegno della Juventus nel mantenere la sua forza centrale in squadra.