Qui sul nostro sito vi stiamo aggiornando passo passo sulla trattativa con il Sassuolo per l'acquisto di Manuel Locatelli, in cima alla lista di Cherubini e Allegri per il mercato a centrocampo della Juventus. Ci sarà nei prossimi giorni un terzo incontro con l'amministratore delegato neroverde Carnevali, per cercare di portare a compimento l'accordo. Nel frattempo, anche il quotidiano Il Tempo parla dicome laper Locatelli alla Juve. Riuscirà il club bianconero a soddisfare le richieste emiliane con una formula creativa o con contropartite?