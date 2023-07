Si attendono notizie riguardanti i giocatori dellache sono fuori dal progetto e sono rimasti esclusi dalla tournée negli Stati Uniti. In particolare, attenzione sull'americano Weston: è tornato ad allenarsi con la squadra poiché è necessario il suo contributo, considerando le assenze di Adriene Nicolò, oltre al fatto che Paulnon è ancora pronto. Un giocatore molto discusso è Leonardo, il capitano con oltre 500 presenze in bianconero. Sebbene sia stato escluso dalla squadra per un breve periodo, ora continua a lavorare e spera di poter dimostrare il suo valore. Sono state menzionate diverse squadre italiane, tra cui Lazio, Fiorentina, Bologna, Monza, Cagliari e Frosinone, come possibili destinazioni per Bonucci, ma anche Sampdoria, Bari e Palermo in Serie B.Denisè un altro giocatore che è fuori dal progetto e sembra essere nel mirino del. Tuttavia, lasembra propensa a escludere un suo possibile ritorno, poiché ha avuto una stagione complicata al Chelsea con poche presenze. La Juventus sta ancora cercando rinforzi per la fascia, e tra i nomi circolati c'è quello di Holm. Tuttavia, Luca, terzino sinistro, vorrebbe tornare alla Lazio, ma le proposte finora non hanno soddisfatto la Juventus. Si stanno valutando offerte provenienti dalla Francia, in particolare dal Nizza. Altri giocatori come Marleye Markohanno avuto esperienze in prestito e potrebbero essere ceduti in modo definitivo. In particolare, Pjaca sembra essere nel mirino della Dinamo Zagabria, da cui è stato preso nel 2016.