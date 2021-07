Ieri era a bordocampo, guardava la squadra con l'aria di chi avrebbe voluto essere lì e che deve fermarsi nuovamente. Poco male: da lunedì torna in gruppo e lo fa per tornare già in forma campionato. Paulo, dopo aver visto i compagni vincere e aver incassato le "sensazioni positive" narrate da Pavel Nedved, non ha intenzione di riservare sorprese.in questi giorni sarà a Torino e immediatamente partirà la trattativa tra le parti. La base è di 10 milioni di euro: la Juve vorrebbe arrivare tramite bonus, Paulo vorrebbe invece partire da lì e poi aggiungerne altri. La distanza non è siderale: si può trattare, si deve trattare. Dybala, mai come quest'estate, è convinto di restare alla Juventus.