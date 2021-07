. In ordine di importanza economica, e forse anche di 'delicatezza' per la strategia presente e futura della Juventus. Come racconta il Corriere dello Sport, sarà una settimana discretamente importante per la Juventus. Al raduno del 14 luglio ci saranno pochi giocatori che andranno a comporre la rosa di Allegri, ma le idee saranno certamente più chiare.