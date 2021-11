Quando gioca dal primo minuto segna. E allora quella di oggi è la notte di Moise, deve esserlo, perchè laha assolutamente bisogno di gol, così come lui ha bisogno di riscattarsi dopo una stagione certamente non iniziata nel migliore dei modi, con 12 presenze di cui però solo tre da titolare. E di quelle tre, due portano proprio la sua firma: la prima realizzata il 22 settembre, per aprire le marcature contro lo, la seconda il 17 ottobre allo Stadium contro la, a deviare con un pizzico di fortuna il colpo di testa di Rodrigo Bentancur.Come sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport, questa sera non ci sono più scuse per il classe 2000, uno a cui la capacità di attaccare l'area di rigore non manca di certo: l'opportunità è di quelle ghiotte, da non farsi sfuggire, perchè contro ladovrà essere il reparto offensivo, prima di tutti gli altri, a dare una scossa, a muovere quella classifica che vede ancora Leonardo(al pari con Paulo Dybala) nel ruolo di, con tre reti all'attivo. Se non si segna non si vince, la regola è facile facile. Kean sa come si fa, se è vero che nella stagione 2020-21, con la maglia del, è andato in gol per 13 volte, dietro solo a un certo Kylian. A Salerno è la sua ora, la Juve lo aspetta. Per tornare a esultare con i suoi balletti, ma soprattutto a vincere.