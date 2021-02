In statistiche spicciole, la maledizione dell’andata di Champions League della Juventus dura da ben quattro anni. Infatti, andando a ritroso, oltre alla sconfitta di ieri contro il Porto al Do Dragao si registrano altri risultati avversi: l’anno scorso la sconfitta contro il Lione in terra francese negli ottavi di finale, due anni fa la sconfitta contro l’Atletico Madrid, mentre tre anni fa i bianconeri pareggiarono contro il Tottenham. Ai quarti, invece, nel 2018 il secco 3-0 rifilato dal Real Madrid allo Stadium, mentre due anni fa il pareggio contro l’Ajax.