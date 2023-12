Lavince ancora una volta nel segno di Gatti, decisivo anche ieri come a Monza, preziosissimo nel consentire alla sua squadra di ottenere 6 punti in due partite con due reti pesantissime. La sua sembra essere la stagione della consacrazione, diventato un beniamino dei tifosi in pochissimo tempo per la sua tenacia e lo spirito di sacrificio, ma che ora, li sta facendo esaltare anche per l'ottimo feeling con il gol, già al terzo in questa stagione. Ma quelle di Gatti non sono una casualità, perchè anche altri difensori bianconeri sono già andati a segno in questa stagione, ottenendo dei numeri che fanno impressione.. Andando con ordine, solo nelle gare contro Milan, Fiorentina e Inter non c'è la firma di un difensore, decise, rispettivamente da Locatelli, Miretti e Vlahovic. Risultano essere decisive quindi, quella di Cambiaso contro il Verona all'ultimo secondo del match, i gol dinella gara casalinga contro il Cagliari ed infine, le due reti realizzate dacon Monza e Napoli. Dati che fanno entusiasmare, ma anche riflettere, perchè è sotto gli occhi di tutti che il vero attacco della Juve sia proprio la difesa.- Questo potrebbe esseree per la Juve tutta, che. Servono necessariamente sforzi maggiori da parte di tutto il parco attaccanti e se questi dovessero arrivare, allora potremmo iniziare realmente a parlare anche di scudetto.