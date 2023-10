Latorna a sognare, ma soprattutto, torna a competere per il primo posto in classifica dopo due anni di 'digiuno'. Intendiamoci, prima di poter dire che i bianconeri siano in piena corsa scudetto serviranno ulteriori conferme, soprattutto negli scontri diretti. Fino a questo momento però i segnali non sono mancati, come quello scaturito dalla vittoria di San Siro contro il Milan, o, come la rete segnata all'ultimo secondo contro il Verona da Cambiaso, in una gara che sembra banale, ma che non lo è affatto, anzi.- Queste ultime due uscite potrebbero essere ilcon la squadra di Allegri che continua a trovare motivazioni e consapevolezza della propria forza di partita in partita. Basti pensare ai precedenti, come nell'annata in cui Cuadrado segnò all'ultimo istante del derby della Mole, dando il via alla rinascita della Vecchia Signora. Queste però non sono le uniche similitudini che accomunano la 'vecchia' Juve da quella attuale, perché c'è anche un altro dato che balza all'occhio e che riporta alla mente momenti idilliaci per tutti i tifosi bianconeri.- Il riferimento va alla, quasi sempre impeccabile sin da inizio stagione, eccezion fatta per la disastrosa gara di Reggio Emilia contro il Sassuolo, dove sono arrivate 4 delle uniche 6 reti subite dall'avvio del campionato. Se non consideriamo i 90 minuti di sbandamento avvenuti contro i neroverdi, infatti, si potrebbe dire che la Vecchia Signora abbia incassato soltanto due reti nelle restanti 9 gare disputate, quelle contro Bologna e Lazio, appunto. Inoltre, bisogna tener conto anche dell'elevato numero di clean sheet registrati dalla Juve nel 2023, ben 20, facendo riferimento anche alle gare di Europa League da gennaio a marzo della passata stagione., spernado che tornino a portare anche dei trofei da aggiungere in bacheca.