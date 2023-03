Come racconta Gazzetta, i legali latopotrebbero ora richiedere la comunicazione precedente a questa (quella da Boccardelli a Chiné), mentre lanon vede l’ora di presentarsi davanti al Consiglio di Stato. La Procura ha infatti sempre ribadito che la carta in questione si limitasse a «scambi quotidiani di informazioni tra noi e la Covisoc», non rientrando negli atti processuali, e la Federazione sottolinea oggi di aver presentato il ricorso e di voler far valere le sue ragioni il 23 marzo solo perché ha visto compromessa l’autonomia della giustizia sportiva rispetto a quella statale e non vuole che si crei un precedente pericoloso che la porti in futuro a dover assecondare ogni richiesta analoga.